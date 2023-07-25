Сибирячку, родившую шестерых детей, наказали за неуплату алиментов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бийске привлекли к ответственности многодетную мать, не выполнявшую родительских обязанностей. Она родила шестерых ребятишек, а вот настоящей мамой для них не стала. За это суд назначил ей исправительные работы.

Известно, что шестеро детей 41-летней женщины с марта 2022 года находятся в центре помощи несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей. Родная мать за ними не следила. Ни с кем из ребят она не общается. Не навещает ребятишек, не передает им продукты и вещи. Ни желания, ни, вероятно, времени, на это сибирячка не нашла.

Как пишет «Бийский рабочий», горе-мать состоит на учете в бийском наркодиспансере с диагнозом «алкоголизм». Ее лишили родительских прав. Но никто не отметил ей обязанности по содержанию детей. Однако деньги ни на кого из ребят ни разу не поступили.

Женщина нигде не работает. Перебивается непостоянными заработками. Общий долг ее по алиментам составил 650 тысяч рублей.

На должницу возбудили уголовное дело за неуплату алиментов. Суд назначил ей исправительные работы на 5 месяцев. 5 % из ее зарплаты будут удерживать в доход государства.

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