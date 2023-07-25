Среди посетителей выставки «Россия» на ВДНХ в Москве разыграют путевку в Новосибирскую область

Посетители выставки «Россия» на ВДНХ в Москве смогут выиграть путевку в Новосибирскую область. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Посетители выставки «Россия» на ВДНХ в Москве смогут выиграть путевку в Новосибирскую область. Об этом сообщили в правительстве региона.

Речь идет о Международной выставке-форуме «Россия». На ней представят экспозицию, посвященную Новосибирской области. Посетить выставку можно будет в период с 4 ноября по 12 апреля.

19 ноября в рамках мероприятия всероссийского масштаба пройдет День Новосибирской области. Все желающие смогут погрузиться в культуру и историю региона, узнать о быте и традициях новосибирцев.

День Новосибирской области – это спецпроект региона в рамках выставки на ВДНХ. Посетителей экспозиции ждет невероятно насыщенная программа. Это и мастер-классы по Ордынской росписи, и зарядка с Олимпийскими чемпионами, и различные мероприятия с амбассадорами Новосибирской области − известными артистами, музыкантами и спортсменами.

По словам главы Министерства экономического развития НСО Льва Решетникова, посетителям выставки в Москве расскажут о туристическом потенциале региона. Поближе познакомиться с Новосибирской областью поможет двухдневная путевка в наши края. В нее входит экскурсионная программа с посещением туристических объектов Новосибирска и Академгородка.

Подготовка и проведение Международной выставки-форума «Россия» организованы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.03.2023 № 215 «Об Организационном комитете по подготовке и проведению Международной выставки-форума «Россия». Посетителям расскажут о достижениях Новосибирской области в разных направлениях социально-экономического развития. Примечательно, что экспозицию, посвященную нашему региону, организует правительство НСО по распоряжению губернатора Андрея Травникова.

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