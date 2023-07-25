В Новосибирске руководство пивоваренной компании оштрафовали за загрязнение воздуха

Штрафы получили руководители компании. Фото: прокуратура НСО

В Новосибирске после проверки прокуратуры к ответственности привлекли компанию по производству пива и солода. На предприятии выявили ряд нарушений. Выяснилось, что компания, расположенная на улице Петухова, загрязняла воздух.

– В организации не было разработанной программы производственного экологического контроля, а также не проводились мероприятия, уменьшающие выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Кроме того, газоочистное оборудование эксплуатировали с нарушениями обязательных требований. Также был нарушен порядок проведения инвентаризации стационарных источников. Помимо этого, компания производила выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, – сообщает прокуратура Новосибирской области.

После выявленных нарушений руководителям компании внесли представления. После их рассмотрения на предприятии разработали план по ликвидации нарушений.

На руководство организации возбудили 9 административных дел. По ним виновных оштрафовали на сумму свыше 70 тысяч рублей.

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