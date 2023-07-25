Душили, скатывали с горки: новосибирцы пожаловались на детей, издевавшихся над подбитыми голубями

Дети скатывали с горки подбитых птиц и душили их. Фото: телеграм-канал "Новосибирск с огоньком"

Жители Новосибирска пожаловались на компанию мальчишек, которые, по их словам, мучили подбитых голубей. Горожане говорят, ребятня устроила с птицами жестокие игры. Произошло это во дворе дома на улице Кропоткина 92/1.

– Они их душили и скатывали с горки на детской площадке. Ужасное зрелище, – написали очевидцы в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

По словам автора поста, ему удалось остановить издевательства. Ребята после нотаций разбежались. Очевидец отметил, птиц мучили мальчики 6-7 лет.

– Решил распространить информацию, прикладывая адрес, чтобы был шанс найти родителей мальчиков, – говорит автор поста.

Комментаторы осудили ребят. Они предположили, что родители не занимаются воспитанием детей. Не объясняют им, что издевательство над животными недопустимо.

– У детей нет понятия, что такое хорошо, а что плохо, если его не заложили. Поэтому, скорее всего, замучили, потому что интересовались, не понимая, что животины от такого просто помрут, ибо не игрушки, – высказались в комментариях новосибирцы.

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