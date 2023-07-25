«Разбили телефон, помяли бумаги»: на помощника новосибирского депутата напал неизвестный

После произошедшего помощник депутата написал заявление в полицию. Фото: Светлана Каверзина
На помощника новосибирского депутата Светланы Каверзиной напал неизвестный. Об этом она рассказала на своей странице «ВКонтакте».
В неприятную ситуацию попал Максим Новиков. Инцидент произошел в понедельник, 24 июля.
− Разбили телефон, помяли бумаги, пытались отобрать рюкзак, − сообщила Светлана Каверзина.
Как видно на фото, неизвестный разбил камеру смартфона. Сам Максим не получил телесных повреждений. После произошедшего помощник депутата написал заявление в полицию.
В комментариях под постом Каверзина предположила, что нападение скорее всего не было связано с их политической деятельностью, а носило криминальный характер.
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