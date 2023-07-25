В Новосибирске бездомный с ножом напал на девушку-продавца

Бездомный перепрыгнул через витрину и с ножом набросился на продавца. Фото: стоп-кадр

В Новосибирске в магазине на улице Гризодубовой произошло разбойное нападение. В помещение зашел мужчина и напал на девушку-продавца. Угрожая ей ножом, он украл из кассы 7300 тысяч рублей. После чего убежал. Потерпевшая обратилась в полицию. Произошло преступление 22 июля.

– Оперативники составили ориентировку на подозреваемого и передали всем наружным экипажам. Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы по приметам задержали злоумышленника. Оказался им 36-летний мужчина без определенного места жительства. Ранее он был судим за аналогичные преступления, – сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

У подозреваемого нашли и изъяли одежду, в которой он совершил разбой. Известно, что деньги бомж спустил на свои нужды. А нож, которым угрожал продавцу, выбросил.

На бездомного возбудили уголовное дело за разбой. Он сознался в преступлении. Меру пресечения рецидивисту пока не избрали.

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