В Новосибирске очевидцы записали ролик с женщиной, шедшей по городу без одежды

Дама шла без одежды — с собой лишь черная сумка. Фото: Новосибирск с Огоньком.

Жителей Новосибирска удивила местная жительница — женщина шла по городу без обуви и белья. При себе у нее была лишь черная сумка. Ролик опубликовали в телеграм-канале Новосибирск с Огоньком в понедельник, 24 июля.

На видео блондинка кажется вменяемой — шаг ровный, походка уверенная. Видно, что женщина не в восторге от происходящего — пытается прикрыться руками и сумкой. На видео попал и прохожий: кажется, сибирячка что-то сказала ему, но диалог не завязался.

Пока одни новосибирцы шутят в комментариях под постом, другие — недоумевают: почему даме никто не помог.

— Девушка прикрывала свою наготу. Возможно, что-то случилось! Эх вы, люди... Во всех изъян видите. В нашей жизни все может случиться! Конечно, хоть что-то можно было дать... Вроде бы к мужчине обратилась, но он прошел мимо... Жаль женщину, — написала местная жительница.

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