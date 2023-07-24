«Друзья принесли на руках»: в Новосибирске 12-летний мальчик выжил после отравления этиловым спиртом

Врачи выявили у мальчика отравление спиртом. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске врачи «скорой» спасли 12-летнего мальчика после отравления этиловым спиртом. ЧП случилось днем около на улице Шукшина в Первомайском районе.

- Мальчишки принесли ребенка без сознания. Приехала «скорая», забрала его в больницу. Знакомая врач сообщила, что у него отравление этиловым спиртом, – сообщила КП- Новосибирск местная жительница.

По словам сибирячки, мальчик остался жив, о его состоянии не сообщается. В полиции ищут родителей мальчика:

- В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, - прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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