В Новосибирске стену кампуса НГТУ распишет беспилотник

На помощь художникам придут дроны. Фото: пресс-служба НГТУ.

Дрон-художник распишет стену Новосибирского государственного технического университета НЭТИ. Это произойдет в рамках ежегодного проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023».

– Мурал разработан по эскизу российского художника Миши Most. Создавать граффити будет специальный беспилотник, который может наносить огромные изображения на вертикальные поверхности, - рассказали в пресс-службе вуза. – Работа огромная – от 300 до 400 м².

Проект «Эволюция 3.1» станет продолжением проекта «Эволюция 2.1». Сегодня несколько российских лабораторий и стартаперов трудятся над созданием дронов-художников, которые в отличие от дронов-маляров, которые красят здания, «могут наносить точные линии, варьировать масштабность и дальность рисунков». Развитие таких технологий даст возможность создавать произведения и в труднодоступных местах.

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