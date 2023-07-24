Энергетики отменили отключение горячей воды в Железнодорожном районе Новосибирска

Отключать горячую воду у жителей Железнодорожного района не будут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Железнодорожном районе Новосибирска не будут проводить гидравлические испытания. Об этом сообщили в телеграм-канале «СГК Новосибирск».

- Испытания, которые ранее планировались с 26 июля в Железнодорожном районе, в контуре теплоснабжения ТЭЦ-2, проводиться не будут, - говорится в сообщении. – Большая часть тепловых сетей района уже испытаны передвижной насосной установкой (ПНУ).

Позднее энергетики планируют проводить только кратковременные испытания – также с помощью ПНУ: теплосети к домам на Советской, Чаплыгина, Щетинкина и Горького. К опрессовке труб приступят в середине августа – после капремонтов на центральных улицах города (Революции, Коммунистической и Чаплыгина). Точные даты обещали сообщить позднее.

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