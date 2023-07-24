Жительница Новосибирска родила на приеме гинеколога

Ребенок набирал вес в больнице. Фото: Олег ЗОЛОТО

В начале июля жительница Новосибирска родила на плановом приеме в женской консультации. Внезапные роды во время осмотра начались на 36 неделе. О происшествии сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

— Во время процедуры у женщины начались боли — с периодичностью, как и положено во время родов, — вспоминает акушерка Ирина Власова.

Работники консультации вызвали скорую, однако медики доехать не успели. Схватки, потуги, крик малыша — маленькая сибирячка появилась на свет уже спустя полчаса. Женщине помогали две акушерки и врач-гинеколог. Все волновались — беременность недоношенная.

К счастью, преждевременность родов не отразилась на здоровье девочки. На время малышку переводили в больницу — набирать вес. Сейчас она дома, вместе с мамой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber