«Девочку тошнило и рвало»: под Новосибирском двое детей получили травмы и переломы на дырявом батуте

Дети падают в дыру на батуте возле ТЦ. Фото: Предоставлено отцом девочки

Жители Искитима пожаловались на дырявый батут возле парка имени Коротеева, где дети массово получают травмы. Сразу двое детей поступили в Искитимскую больницу с травмами:

- Днем 6 июля я находилась на лечении после того, как меня сбила машина. В больницу привезли девочку 7 лет с мамой, сделали снимки и выявили перелом руки. Медсестры рассказали, что ребенок скатился с батута у ТЦ, попал в дырку и сломал руку. Девочку прооперировали. Ночью поступила мамочка с девочкой 4-х лет, ребенка тошнило, рвало. У нее выявили сотрясение, перелом и направили на операцию. Медики сказали, что за месяц к ним массово попадали дети после этого батута, – рассказала КП-Новосибирск председатель Всероссийского общества инвалидов в Искитиме Ольга Халявина.

Женщина посоветовала родителям написать коллективное заявление в полицию и прокуратуру на батут. Местные жители рассказали: дырявый батут работает до сих пор, и дети получают травмы.

- Вчера наша дочка хотела залезть на горку, побежала к лесенке и провалилась по пояс в огромную дыру, которую видно на фото. Слава богу, без синяков и переломов, ребенок просто испугался. Сотрудники батута не ответили на наши жалобы, даже не извинились и деньги не вернули, – сообщил КП-Новосибирск отец девочки.

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