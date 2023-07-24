В Новосибирске четвертый мост через Обь откроют в 2024 году

Мост откроют в первом квартале 2024 года.
Фото: Евгений КОЧКИН
В Минтрансе Новосибирской области сообщили: новый мост в городе введут в эксплуатацию в 2024 году. Со всеми работами строители должны справиться до конца 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минтранспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского.
После строительства эксперты начнут проверку документов — сотрудники Ростехнадзора так же должны будут выдать заключение о качестве произведенных работ. Вся «бумажная» работа, как уточнил Костылевский, займет первый квартал 2024 года.
Мост обошелся в 44,6 миллиарда рублей. Эта сумма включает дополнительное финансирование — деньги выделяли из-за удорожания стройматериалов.
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