В Новосибирской области по итогам «Архипелага» разработают дополнительную программу по развитию технических видов творчества. Фото: правительство НСО.

Глава Новосибирской области на оперативном совещании в правительстве обозначил беспилотную авиацию в качестве приоритета развития региона. Известно, что в регионе 28 июля начнется проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023». Мероприятие станет катализатором развития беспилотной авиации в Новосибирской области. При этом затронет и область детского технического творчества. Главная тема «Архипелага» – перспективы масштабной отрасли беспилотных авиационных систем.

Губернатор Андрей Травников отметил, что «Архипелаг» очень насыщенный. Фактически он включает в себя три трека – авиационные системы, биотехнологии, социальные проекты.

– Основной трек – это беспилотные авиационные системы. Неправильно относится к этой теме как к модной и кратковременной, мы все осознаем, что развитие беспилотников – это тренд на ближайшее десятилетие. И в этом тренде Новосибирская область должна занять лидирующие позиции, потенциал для этого у нас есть. Я не один раз отмечал, что Новосибирская область, Новосибирск, Обь, Бердск, и не только эти города, удивительно авиационный регион: авиацией здесь пронизаны практически все отрасли деятельности. Новосибирская область еще и серьезный научно-образовательный регион, мы можем себе позволить подойти умно, и вкладываться в долгосрочную перспективу. Я имею в виду подготовку кадров. Образовательному и молодежному блоку необходимо максимально активно включиться в работу «Архипелага-2023», и пусть это событие даст нам дополнительный толчок по развитию различных видов технического творчества, связанных с беспилотниками, в том числе авиационными, – сказал на оперативном совещании губернатор области Андрей Травников.

По словам главы региона, максимально поучаствовать в «Архипелаге-2023» должны школьники, подростки, молодежь Новосибирской области.

О проведении проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2023» на территории Новосибирской области главе региона доложила замгубернатора Ирина Мануйлова. По ее словам, Новосибирская область готова к проведению «Архипелага-2023». Пройдет мероприятие 28 июля – 7 августа.

– Его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, платформа «Национальная технологическая инициатива», Фонд поддержки НТИ, Университет НТИ, Правительство Новосибирской области. Три основных трека интенсива – «Архитектура неба», «Человек +» и «Качество жизни», всего в программе мероприятия более 200 событий. Самым насыщенным является трек «Архитектура неба», включающий профессиональный форум беспилотной авиации, масштабное соревнование дронов, акселераторную программу, промышленный дизайн беспилотной авиации, проработку проектов создания научно-производственных центров, технологические лаборатории, – уточнили в правительстве Новосибирской области.

Основными площадками интенсива станут НГУ, НГТУ, наукоград Кольцово. Участие в «Архипелаге-2023» примут свыше 2,5 тысяч человек.

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