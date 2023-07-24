В Новосибирске сантехник получил 10 лет колонии за закладки в подъездах «Европейского берега»

Сантехник делал закладки в подъездах и не вызывал подозрений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске сантехник и его сожительница получили сроки за распространение опиоидных наркотических веществ. Подробности приговора рассказали в прокуратуре Ленинского района.

По данным следствия, в 2021 году 34-летний подсудимый с сожительницей нашли в мессенджере предложение работать закладчиками, третьим соучастником стал 31-летний мужчина. В июне 2021 года мужчина приобрел опиоидные наркотические вещества и стал делать закладки в подъездах «Европейского берега». Подсудимый воспользовался тем, что работал сантехником в УК и ходил по подъездам в рабочей робе, не вызывая подозрений.

В августе оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД вычислили закладчиков и взяли с поличным. У сантехника при себе изъяли более 20 грамм тяжелых наркотиков, еще более 100 грамм нашли в квартире вместе с весами и другими приспособлениями.

Ранее 34-летний сантехник был судим, у него есть шесть детей от трех браков. Его подельница родила троих детей в других отношениях, но была ограничена в родительских правах. Третий подельник ранее был судим, он не дожил до суда и скончался от болезни.

- Подсудимый признал вину, его подельница не признала – сказала, что якобы приобретала наркотики для себя, Суд назначил 34-летнему подсудимому 10 лет колонии строгого режима, женщина получила 9 лет колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщил КП-Новосибирск старший помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов.

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