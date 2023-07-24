Жителей Новосибирской области предупредили о пробках и авариях на дорогах из-за туманов. Фото: Сергей ГАПОН

В Новосибирской области 24 июля будет сложная обстановка на дорогах. Поспособствуют этому туманы и высокий трафик движения, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

– Туманы, высокий трафик движения, сезонные дорожные работы спровоцируют увеличение числа ДТП, в том числе с участием детей, так как сейчас период летних каникул, – говорится в сообщении МЧС.

По данным ведомства, высокий риск аварий возникнет на внутригородских дорогах крупных населенных пунктов. ДТП с причинением тяжкого вреда возможны на трассах межмуниципального значения. Также есть риск затруднения движения транспорта по грунтовым дорогам региона из-за их размытия после осадков.

В МЧС назвали наиболее распространенные аварии. Именно они возможны из-за сложной дорожной обстановки:

– Это наезд на пешеходов, столкновение, опрокидывание, наезд на препятствие, – перечислили в ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber