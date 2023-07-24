«А если бы проглотила?»: сибирячке попался кусок стекла в банке с энергетиком

Жительнице Бердска попался кусок стекла в банке с энергетиком. Фото: предоставлено Алексеем

Жительнице Бердска попался кусок стекла в банке с энергетиком. Девушка вместе со своим молодым человеком купили напитки в одном из супермаркетов, и по пути домой обнаружили неприятную находку.

— Мы купили две банки энергетика в магазине, визуально они были целые, чистые, сверху ничего не было, запечатанные. Пошли домой, планируя по пути их выпить. Девушка успела открыть свою банку, начала пить, как вдруг почувствовала что-то странное. И достала изо рта кусок стекла! Хорошо, что еще не успела проглотить, а то кто знает, чем бы все закончилось, — рассказал КП-Новосибирск житель Бердска Алексей.

Свою банку мужчина открывать не стал и сразу выбросил. А вот энергетик девушки вместе с «сюрпризом» решено было вернуть в магазин.

— К счастью, там с пониманием отнеслись. Продавец сказала, что этот энергетик у них еще не продавался — поставщик привез новинку. Она убрала с полок все эти банки и пообещала поставщику сообщить. Ну а нам вернули деньги за товар, — пояснил сибиряк.

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