«А под ковром ничего, он показывал»: в Новосибирске обнаженный мужчина проехался в автобусе, закутавшись в ковер

В Новосибирске один из пассажиров автобуса № 18 выбрал весьма нестандартный образ для поездки.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске один из пассажиров автобуса № 18 выбрал весьма нестандартный образ для поездки. Сверху мужчина надел обыкновенную футболку, а вот вместо брюк предпочел просто завернуться в ковер. Чем очень сильно удивил других пассажиров.
— Пьяный взрослый мужчина, завёрнутый в ковёр. А под ковром нет ничего, он показывал, — написали очевидцы в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».
На кадрах ролика видно, что парень спокойно стоит около входа и держится за поручень.
В комментариях под видео сибиряки предположили, что возможно, такой выбор «стиля» обусловлен розыгрышем, в котором у молодого человека украли одежду.
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