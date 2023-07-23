«А под ковром ничего, он показывал»: в Новосибирске обнаженный мужчина проехался в автобусе, закутавшись в ковер

В Новосибирске один из пассажиров автобуса № 18 выбрал весьма нестандартный образ для поездки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске один из пассажиров автобуса № 18 выбрал весьма нестандартный образ для поездки. Сверху мужчина надел обыкновенную футболку, а вот вместо брюк предпочел просто завернуться в ковер. Чем очень сильно удивил других пассажиров.

— Пьяный взрослый мужчина, завёрнутый в ковёр. А под ковром нет ничего, он показывал, — написали очевидцы в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

На кадрах ролика видно, что парень спокойно стоит около входа и держится за поручень.

В комментариях под видео сибиряки предположили, что возможно, такой выбор «стиля» обусловлен розыгрышем, в котором у молодого человека украли одежду.

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