«Сидит голышом, выбрасывает вещи»: под Новосибирском ребенок чуть не выпал из окна

Ребенок сидел на самом краю окна и спокойно мог выпасть. Фото: Евгений Чуканов.

Жителей города Обь в Новосибирске испугал ребенок, сидящий на самом краю открытого окна. Малыша заметили на четвертом этаже дома №117 на улице Военный городок. Оставшись без присмотра взрослых, он спокойно мог выпасть

— Ребенок сидел голышом, выбрасывал вещи. Мы стучались в квартиру, кричали, никто нам не открыл. Но малыша потом кто-то затащил внутрь и закрыл окно, правда, нам так и не ответили. Мы позвонили в полицию, но не видели, приезжали ли сотрудники, — рассказал КП-Новосибирск очевидец Евгений Чуканов.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали ситуацию:

— Сегодня в полицию поступило сообщение о нахождении малолетнего в окне квартиры на 4 этаже. Полицейские выехали на место, к их приезду ребенка на указанном месте не было. Полицейские провели с матерью профилактическую беседу о недопущении нахождения ребенка без присмотра. Выясняются обстоятельства происшествия.

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