Два института новосибирского Академгородка попали в санкционный список США

Под санкционный список США попали два института. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В санкционный список, опубликованный управлением по контролю за иностранными активами Минфина США, попали два института из новосибирского Академгородска. Об этом сообщила председатель СО РАН Ольга Клименко в своем телеграм-канале.

— Под санкции США попали Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, Институт лазерной физики СО РАН, — сообщает телеграм-канал Советник СО РАН. — ИЯФ СО РАН фактически работает под санкциями больше года, производит высокотехнологичное оборудование самостоятельно.

Председатель также отметила, что Институт катализа СО РАН находится под санкциями с 2020 года. Под ограничениями успешно продолжает работать также Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН.

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