«Выехал на встречку при обгоне»: в Новосибирской области водитель иномарки погиб в аварии на трассе

На трассе под Новосибирском столкнулись две иномарки. Фото: ГУ МВД по НСО
В Каргатском районе Новосибирской области случилось смертельное ДТП. Авария произошла на трассе Р-254 утром в субботу, 22 июля.
— В 10:30 60-летний водитель автомобиля «Джилли» ехал по трассе со стороны Новосибирска в сторону Омска. При обгоне он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген», — сообщили в областном МВД.
В аварии погиб водитель одной из машин. Фото: ГУ МВД по НСО
Водитель «Джилли» скончался на месте аварии от полученных травм. 59-летняя пассажирка этого автомобиля доставлено в больницу с различными травмами. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
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