Мужчина выскочил на детей с ножами. Фото: скриншот из видео

В Новосибирске неадекватный мужчина угрожал ножами подросткам, собравшихся под его окнами. Инцидент произошел на улице Немировича-Данченко. Как рассказала мама одной из девочек, дети стояли на питбайках под окнами многоэтажки.

- К дочери приехали друзья. Стояли, разговаривали, ничего не ломали, не пили. Ребята приехали на питбайках. В один момент из окна первого этажа на них кричать, снимать на камеру и говорить, что покажет все их родителям. Дети начали снимать его в ответ, - рассказала КП-Новосибирск мама одной из девочек.

По словам женщины, дети начали разъезжаться, а мужчина выбежал на них с ножами.

- Конечно они сразу же убежали. Теперь дочка боится идти домой, - говорит сибирячка.

По словам мамы девочки, она вызвала полицию, но они так и не приехали.

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