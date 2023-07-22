В Новосибирске 11-летняя девочка пострадала в ДТП с грузовиком

В Новосибирске грузовик столкнулся с легковушкой. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске грузовик столкнулся с легковушкой. ДТП случилось днем в субботу, 22 июля, в Советском районе города.
— В 15:00 67-летний водитель грузовика «Вольво» ехал по Бердскому шоссе в сторону улицы Балтийская. У дома № 1 на улице Иртышская он столкнулся с автомобилем «Сузуки гранд витара», за рулем которого сидел 46-летний водитель, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
В ДТП пострадала 11-летняя девочка — пассажирка легковушки. Ее доставили в больницу с различными травмами. На месте работал экипаж ДПС.
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