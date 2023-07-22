Мусоровоз застрял в асфальте. Фото: телеграм-канал "АСТ-Black"
В центре Новосибирска мусоровоз провалился под асфальт. Инцидент произошел на улице Романова в Центральном районе.
- Под мусоровозом открылся портал в новосибирскую канализацию, - сообщают подписчики телеграм-канала «АСТ-Black».
На кадрах видно, что машина выезжала из двора и провалилась задним колесом под асфальт.
Был там открытый люк или же асфальт «ушел» из-под колеса сам неизвестно.
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