В Новосибирской области отремонтируют 6 километров дороги за 200 миллионов рублей

Сейчас через сайт ищут подрядчика. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области отремонтируют участок дороги на трассе «Куйбышев-Северное». Информация об этом появилась на сайте госзакупок 21 июля.

- Ремонт пройдет с 18 по 24 километр. Итог – будет отремонтировано 6 километров. Начальная цена - 208 миллионов рублей, - говорится в документе.

Начало работ запланировано с того дня, как будет заключен контракт. Закончить ремонт планируют к 11 октября 2024 года.

Подрядчику предстоит сделать верхний слой покрытия, водопропускные трубы, поставить дорожные знаки. Так же ему предстоит нанести дорожную разметку.

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