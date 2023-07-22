«Встретился с кошкой или собакой»: в Новосибирске спасают дрозда-рябинника без хвоста

Дрозд поступил в центр без хвоста. Фото: ЦРДЖ

В Новосибирске спасают дрозда-рябинника без хвоста. Он поступил в «Центр реабилитации диких животных» несколько дней назад.

- Дрозд поступил без хвоста. В основном, птички оказываются без хвоста после встречи с кошками, реже собаками. Таким птицам сложнее всего выжить после полученных травм, - рассказали в центре.

По словам специалистов, у дрозда есть шансы отрастить хвост.

- Птице назначены антибиотики, обезболивающее и покой. Тогда у птицы есть все шансы отрастить новый хвост и вернуться на волю, - уточнили в центре.

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