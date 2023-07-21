В Новосибирске план строительства окружной больницы разрабатывали девять месяцев

Городская инфекционная больница №1 открылась в октябре 1906 года на месте холерного барака. Фото: Наталии Дмитриевой.

Сегодня в Новосибирске одновременно строят 7 городских поликлиник. В сутки они смогут принимать 6467 пациентов. А зарождалась медицина в столице Сибири, которая тогда называлась Николаевском, в 1896 году. Первой больницей был приемный покой для железнодорожников с десятью койко-местами для экстренных случаев - тяжелых сразу увозили в Томск и Омск, сообщают «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

- 30 марта 1906 года на улице Асинкритской (Чаплыгина, 35) открылась первая городская больница общего профиля на 15 коек. Теснотища там была адская: больных клали в свободные зазоры между койками на соломенные матрасы. И лечили здесь все: запои, венерические заболевания (за особую плату и тайно), детские болезни и женские недомогания, - рассказали журналисты, изучив исторические документы.

В 1925 году встал насущный вопрос: нужна мощная больница по всем специальностям. Была создана комиссия в составе врачей Астафьева, Виллиус, Ицкевич, Новицкого, Флейшакера, инженера Киренского.

- Девять месяцев по вечерам комиссия вынашивала план строительства Окружной больницы на 1000 коек. В итоге к 1928 году наш город с населением 148 тысяч человек имел восемь больниц, 13 амбулаторий, акушерско-гинекологическую больницу и родильный приют, - говорится в издании.

На молодой город постоянно нападали эпидемии оспы, холеры, тифа и скарлатины. Не обошла стороной и трахома. Но сибирские врачи все выдержали, ежедневно спеша на помощь своим пациентам.

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