В Новосибирске студенты составили рейтинг худших вузов

В Новосибирске студенты создали рейтинг худших вузов города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске студенты создали рейтинг худших вузов города. Градацию можно отследить благодаря сервису 2ГИС, где ребята оставляли свои отзывы и ставили учебным учреждениям оценки.

Так, самый низкий бал — 3, 3 — разделили два городских вуза: Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ) и Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ). Студенты первого жалуются на плохое отношение преподавателей и отсутствие ремонта в здании вуза и общежитиях. А студенты второго вуза недовольны тем, что преподаватели могут не явиться на экзамен и отсутствием современной техники в вузе.

Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ) получил рейтинг в 3, 4 балла. Студенты недовольны невостребованностью полученных знаний на рынке, а также условиями вуза: отсутствием полноценной столовой, нехваткой аудиторий и плохим отношением преподавателей.

Бал в 3, 5 тоже поделили между собой два вуза: Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) и Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ). Студенты первого жалуются на проблемы с бюро пропусков и на условия учебы и жизни. Пишут отзывы о тараканах в общежитиях и духоту в аудиториях. Некоторые жалуются на незаинтересованность некоторых преподавателей в своей работе. Студенты второго вуза также недовольны равнодушием преподавателей, которое особенно плохо сочетается с высокими ценами за учебу.

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