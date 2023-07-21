Ребенка из окна выбросил пьяный житель Комсомольска-на-Амуре

Девочку увезли на скорой помощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае нетрезвый местный житель выбросил из окна девочку — малышка выжила чудом. До этого садист скинул с высоты кошку. Соседи обвиняемого рассказали NEWS.ru подробности жуткого инцидента.

— Поздно вечером 20 июля я услышала детский плач и крик мужчины. Сначала даже значения этому не придали, пока не услышали, как женщина зовет на помощь. Она мимо проходила и увидела лежащую на траве девочку. Постепенно, конечно, люди стали подходить, вызвали скорую. Это просто чудо, что малышка выжила, — рассказывает соседка преступника.

Сейчас медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

Оперативники выяснили: в тот вечер мать ребенка наняла няню и ушла на хмельную вечеринку к приятелю.

По словам местных, их сосед — любитель учинить скандал после выпитого спиртного. Жители дома часто становились невольными свидетелями пьяных потасовок у подъезда.

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