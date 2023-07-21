Лесники Новосибирской области собирают краснокнижные грибы после жары и ливней

В лесах Новосибирской области появились. Фото: Константин Зеленцов.

Опытный грибник из Искитима Новосибирской области заметил в местных лесах краснокнижный белый подосиновик . О том, какие грибы можно встретить после аномальной жары и ливней, лесник рассказал КП−Новосибирск.

— Очень редко встречается белый подосиновик — он в Красной книге. У обычных представителей вида срез синеет, а у такого — нет. Недавно и вовсе попался очень интересный экземпляр с двухцветной шляпкой — оранжевой и белой.

В Мошковском районе области, рассказывает лесник, уже заканчивается слой белых грибов. В Искитимском районе — селе Легостаево — в больших количествах растут лисички. Там же, в окрестностях, после дождей появились и маслята.

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