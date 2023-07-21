Некоторые категории пенсионеров Новосибирской области будут получать дополнительные выплаты с 1 августа

Некоторые пенсионеры НСО получат прибавку.
Фото: Даниил ОПАРИН
С 1 августа некоторым категориям пенсионеров Новосибирской области положены доплаты. Корреспонденты Горсайта выяснили, кого касаются нововведения.
Сотрудники Социального фонда России сделают перерасчет пенсий летчиков гражданской авиации и некоторым представителям угольной промышленности. При этом летчикам будут доплачивать при выслуге не меньше 25 лет у мужчин и 20 у женщин.
Прибавки ждут и официально трудоустроенных пенсионеров. Как пояснили в ведомстве, размер индексации зависит от зарплаты новосибирцев, но не может превышать 322 рубля.
Для получения дополнительного дохода не нужно писать заявлений — перерасчет происходит автоматически.
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