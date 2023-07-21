Самые активные клещи живут в Новосибирском районе

Чаще всего от клещей страдают жители Новосибирского района. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вторую неделю Новосибирский район удерживает «лидерство» по количеству пострадавших от присасывания клещей жителей. И хотя их количество снизилось: по данным на 14 июля было 118, а на 21-е уже 97, но цифры все равно большие.

– На втором месте Искитимский район – 92, а было 113, на третьем Мошковский – 66 (87). Что касается Новосибирска, то здесь «лидирует» Советский район – 31 пострадавший, далее идет Первомайский – 13, а замыкает Заельцовский (11), – сообщили в Управлении Роспотребнадзора по НСО.

За минувшую неделю к врачам обратились 544 жителя региона. Это на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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