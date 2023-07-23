«Ради детей»: новосибирский учитель пробежал марафон в 2100 километров из Дагестана в Крым

Учитель истории пробежал от Дагестана до Крыма за 47 дней. Фото: Предоставлено Романом Грищенко

Новосибирский учитель истории Стас Логинов пробежал рекордный марафон более 2100 километров от Дагестана до Севастополя. Спортсмен финишировал в Севастополе и рассказал о своем забеге:

- Я прибежал вчера вечером, но финиш перенесли на сегодня. Мой забег посвящен детям, молодежи и моему проекту «Сила характера». Одна из целей была – привлечь внимание к сбору для реабилитации 29-летней Дарьи Медведевой. Девушка с 15 лет борется с рассеянным склерозом, она инвалид первой группы, но продолжает заниматься спортом, – рассказал КП-Новосибирск сибиряк Стас Логинов.

Стас принял решение пробежать 2100 километров во время ультрамарафона «Армаггедон» по Кавказскому хребту от Дагестана до Адлера. С 3 июня по 24 июня участники должны были пройти 1200 км бегом с перерывами только на сон, но обвал перекрыл дорогу на 950-м километре маршрута и спортсмены финишировали в Архызе.

Новосибирец решил сам добежать до Адлера, а затем продолжил свой рекордный забег до Севастополя. За 26 дней Стас Логинов добежал до Крыма и финишировал 20 июля.

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