Мама знала, но молчала: в Сибири отец насиловал родную дочь с 7-летнего возраста

В Сибири отец насиловал родную дочь с 7-летнего возраста. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе вынесли приговор 37-летнему мужчине. Он несколько лет насиловал родную дочь. Издевательство над девочкой началось, когда ей исполнилось 7 лет. Мать ребенка была в курсе происходящего.

– Правоохранители установили, что с 2012 по 2021 год девочку регулярно насиловал родной отец, а мать была в курсе происходившего, но в полицию обращаться и не думала. В итоге ребенку пришлось самому за себя заступаться: как только девочка переехала от родителей в другой город после поступления в колледж, она обратилась в полицию с заявлением, – сообщает «Сибдепо».

После заявления девушки мужчину задержали и арестовали. Тот не сотрудничал со следствием, вину отрицал. Заявил, что дочь якобы отомстила ему за строгое воспитание. Однако следователи нашли доказательства, которые подтвердили то, что мужчина насиловал дочь.

Извращенца приговорили к 17 годам колонии. А мать девочки за молчание отделалась штрафом за неисполнение родительских обязанностей.

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