За кражу детали вагона новосибирец получил 160 рублей и два года колонии

За украденную деталь мужчина выручил 160 рублей. Фото: УТ МВД России по СФО.

В Барабинске транспортные полицейские раскрыли кражу деталей тормозной системы железнодорожной платформы. Подробности рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

– С отремонтированной железнодорожной платформы, которая находилась на подъездных путях станции Татарской, украли магистральную часть воздухораспределителя – часть тормозной системы вагона, – сообщили в ведомстве.

Транспортные полицейские быстро задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый, в том числе за аналогичные преступления, 31-летний местный житель. Он сдал 12-килограммовую деталь в пункт приема металлолома, выручив 160 рублей.

Украденную деталь изъяли и вернули железнодорожникам. На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

– Все детали, которые находятся на станциях и перегонах жд путей, являются материальными ценностями, – напомнили транспортные полицейские. – Они принадлежат железнодорожным предприятиям и организациям. За их хищение предусмотрена уголовная ответственность. Если вы стали свидетелем такого преступления – незамедлительно позвоните в полицию.

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