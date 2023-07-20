У жительницы Новосибирска на даче расцвела маракуйя — девушка вырастила ее из семечка

Маракуйя выросла из семечка. Фото: https://vk.com/kristysad

Жительница Новосибирска Кристина Хрустова вырастила маракуйю из семечка. Девушка справилась с требовательным и неразгаданным в среде местных дачников растением. Фотографии и подробности опыта садовод публиковала в своей группе «kristysad» во ВКонтакте.

— Из 4-х зацвело 2 кустика. Я предполагаю, что это детки. Возможно, есть какой-то период выхода на цветение. Информации по уходу мало, все своим опытом. Давала по листу взрыватель цветения, — рассказала сибирячка КП-Новосибирск.

Кристина каждый год пробует что-то новое и диковинное. В прошлом году маракуйя не зацвела — в этом радует хозяйку «интересным душистым ароматом». Девушка вырастила яркое экзотическое растение из семян.

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