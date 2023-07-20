В Новосибирской области пройдет интенсив по беспилотникам «Архипелаг 2023». Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области пройдет интенсив по беспилотникам «Архипелаг 2023». Он стартует 28 июля и будет длиться 10 дней. Заявки на мероприятие подали 2,3 тысячи участников. Там смогут посоревноваться как любители, так и профессионалы.

— Будут задействованы такие направления, как производство, выпуск, подготовка кадров и многие другие — не только самой отрасли, касающейся беспилотных авиационных систем, но и всех смежных отраслей. На трех площадках — НГУ, НГТУ и Биотехнопарк Кольцово — пройдет более 100 разнообразных соревнований БАС, участниками которых станут специалисты от любителей до профессионалов, при этом 70 соревнований будут проводиться впервые, — подчеркнула замгубернатора региона Ирина Мануйлова.

На интенсиве также обсудят развитие биотехнологий и соцпроектирование, в рамках которого представят проекты в сферах здравоохранения, социального обеспечения, образования и экологии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber