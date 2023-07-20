Сбежал с дачи и не возвращается: в Новосибирске по берегу Ини неделю гуляет бенгальский кот

Симба живет на берегу Ини уже неделю. Фото: предоставлено подписчиками.

Кота необычного окраса заметили жители микрорайона Весенний в Новосибирске. И запереживали: где же его хозяин?

– Хвостатый путешественник уже несколько дней живет на берегу набережной Ини. Если есть хозяин и ищет его, он вас заждался, – написали горожане в паблике микрорайона. – Кот ухоженный, не бродяжка, скорее любознательный. Может, спрыгнул с окна?..

КП-Новосибирск удалось выяснить, что бенгалу Симбе три года. И он, действительно, потерялся. Как рассказал его хозяин по имени Игорь, кот сбежал с дачи.

– До этого не выходил на улицу. А тут решил прогуляться, – уточнил мужчина. – Пропал семь дней назад.

– Здесь только ходить и искать – больше ничего не поможет, – рассказала одна из местных жительниц по имени Галина. – У меня кот тоже терялся. Я нашла его в подвале дома. Впервые оказавшись на улице домашние кошки на "кис-кис" не отзываются. И выходят из своих укрытий рано утром или когда стемнеет – меньше опасностей. Некоторых, конечно, можно подманить едой, но, думаю, с бенгалом это не пройдет: они очень осторожные.

Уточним, кошки породы бенгальская не из дешевых. Котята стоят от 5 до 15 тысяч рублей.

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