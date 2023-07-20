В Новосибирске осудили хулигана, открывшего огонь на «Хилокском» рынке

Хулиган 18 раз выстрелил из травматического оружия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирский районный суд вынес приговор 39-летнему местному жителю — тот открыл огонь из «травмата» на «Хилокском» рынке. Об уголовном преступлении сообщили в пресс-службе органа.

— Еще 7 октября 2019 года виновный и иные лица, в отношении которых ранее постановлены обвинительные приговоры, пришли на территорию плодово-овощной базы рынка. По сговору осужденный и сообщники из хулиганских побуждений не меньше 18 раз выстрелили из травматического оружия, выразив явное неуважение к обществу и нарушив порядок, — указано в отчете суда.

По уголовной статье о хулиганстве нарушителя осудили на год и 3 месяца. Однако время ареста ушло в счет наказания — новосибирца отпустили.

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