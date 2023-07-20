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НовостиПроисшествия20 июля 2023 9:30

В Новосибирске осудили хулигана, открывшего огонь на «Хилокском» рынке

Ранее судимый местный житель 18 раз выстрелил из травматического оружия
Данила ШУЛЯК
Хулиган 18 раз выстрелил из травматического оружия.

Хулиган 18 раз выстрелил из травматического оружия.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирский районный суд вынес приговор 39-летнему местному жителю — тот открыл огонь из «травмата» на «Хилокском» рынке. Об уголовном преступлении сообщили в пресс-службе органа.

— Еще 7 октября 2019 года виновный и иные лица, в отношении которых ранее постановлены обвинительные приговоры, пришли на территорию плодово-овощной базы рынка. По сговору осужденный и сообщники из хулиганских побуждений не меньше 18 раз выстрелили из травматического оружия, выразив явное неуважение к обществу и нарушив порядок, — указано в отчете суда.

По уголовной статье о хулиганстве нарушителя осудили на год и 3 месяца. Однако время ареста ушло в счет наказания — новосибирца отпустили.

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