В Новосибирске для операторов БПЛА и любителей биотехнологий проведут образовательный интенсив

В Новосибирске пройдет интенсив по БПЛА.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске проведут 10-дневный образовательный интенсив для любителей и профессионалов, интересующихся темой беспилотников. «Архипелаг 2023» пройдет на площадках НГУ, НГТУ и Биотехнопарка Кольцово. Старт — 28 июля. Заявки подали уже 2,3 тысячи участников — регистрация еще доступна.
— «Архипелаг» 2023 года будет в большой части посвящен рождению и развитию новой отрасли – беспилотных авиационных систем, поэтому главная тема интенсива – «Архитектура неба». Будут задействованы такие направления, как производство, выпуск, подготовка кадров и многие другие – не только самой отрасли, касающейся беспилотных авиационных систем, но и всех смежных отраслей, — сообщила замгубернатора региона Ирина Мануйлова.
Интенсив будет интересен не только операторам БПЛА — событие насыщено темами биотехнологий и социального проектирования. Ученые со всей России представят свои передовые практики и разработки.
«Архипелаг 2023» организуют Правительство Новосибирской области, Платформа НТИ, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.
Подробнее о площадках интенсива можно узнать на сайте Правительства Новосибирской области.
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