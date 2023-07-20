В Новосибирске для операторов БПЛА и любителей биотехнологий проведут образовательный интенсив

В Новосибирске пройдет интенсив по БПЛА. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске проведут 10-дневный образовательный интенсив для любителей и профессионалов, интересующихся темой беспилотников. «Архипелаг 2023» пройдет на площадках НГУ, НГТУ и Биотехнопарка Кольцово. Старт — 28 июля. Заявки подали уже 2,3 тысячи участников — регистрация еще доступна.

— «Архипелаг» 2023 года будет в большой части посвящен рождению и развитию новой отрасли – беспилотных авиационных систем, поэтому главная тема интенсива – «Архитектура неба». Будут задействованы такие направления, как производство, выпуск, подготовка кадров и многие другие – не только самой отрасли, касающейся беспилотных авиационных систем, но и всех смежных отраслей, — сообщила замгубернатора региона Ирина Мануйлова.

Интенсив будет интересен не только операторам БПЛА — событие насыщено темами биотехнологий и социального проектирования. Ученые со всей России представят свои передовые практики и разработки.

«Архипелаг 2023» организуют Правительство Новосибирской области, Платформа НТИ, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.

Подробнее о площадках интенсива можно узнать на сайте Правительства Новосибирской области.

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