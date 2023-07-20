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НовостиОбщество20 июля 2023 6:37

В прокуратуре рассказали, какие преступления чаще всего совершают новосибирские подростки

А также перечислили самые распространенные детские правонарушения
Авторы (2):
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анастасия ХРОМЫХ
В прокуратуре рассказали, какие преступления чаще всего совершают новосибирские подростки.

В прокуратуре рассказали, какие преступления чаще всего совершают новосибирские подростки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, какие преступления чаще всего совершают новосибирские подростки. Об этом корреспондентам КП-Новосибирск рассказала начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры НСО Елена Ульянова.

– Преступления и правонарушения несовершеннолетние совершают в основном в области собственности. Это хищения, мелкие кражи. Бывают также факты грабежей. В части правонарушений несовершеннолетними также допускаются нарушения ПДД. Они любят ходить на красный свет, переходить дорогу в неположенном месте. За этоловят, привлекают к административной ответственности детей, достигших возраста административной ответственности, – рассказала КП-Новосибирск Елена Ульянова.

По данным представителя прокуратуры, сотрудники ведомства работают с родителями таких подростков. Также дела рассматривают на комиссии по делам несовершеннолетних.

– С такими детьми работаем, разъясняем им, в том числе прокуратура общается, – уточнила Елена Ульянова.

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