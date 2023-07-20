В Новосибирске перечислили школы с наибольшим количеством стобалльников по ЕГЭ

Стали известны новосибирские школы с наибольшим количеством стобалльников по ЕГЭ. Фото: Мария АНАНОВА

Стали известны новосибирские школы с наибольшим количеством стобалльников по ЕГЭ. Информацию КП-Новосибирск предоставили в Департаменте образования мэрии города.

На первом месте расположилась физико-математическая школа имени М. А. Лаврентьева при НГУ (СУНЦ НГУ). Целых 12 выпускников учебного заведения набрали наивысший балл по экзаменам.

Следом идет гимназия № 1, где 100 баллов набрали семь выпускников. Замыкает тройку лидеров образовательный центр «Горностай» − пять стобалльников.

По три стобалльника в таких образовательных учреждениях, как школа № 100, школа № 186, лицей № 12, лицей № 22 «Надежда Сибири», лицей № 185, Новосибирский городской педагогический лицей имени А. С. Пушкина, гимназия № 4 и Православная гимназия Кирилла и Мефодия города Новосибирска.

Всего в 2023 году ЕГЭ на 100 баллов сдали 93 выпускника.

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