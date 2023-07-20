В Новосибирской области за июль случилось больше 20 лесных пожаров

В Новосибирской области за июль 2023 года случилось больше 20 лесных пожаров. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области за июль 2023 года случилось больше 20 лесных пожаров. Такую статистику опубликовало региональное министерство природы.

В ведомстве сообщили, что с начала пожароопасного сезона в регионе число лесных пожаров составило 399 — на площади 3371, 11 гектар. По данным министерства на 4 июля — число пожаров с начала пожароопасного сезона достигало 377.

— В 56, 1% случаев причиной пожара становится переход огня с земель иных категорий — например, сельхозназначения или муниципальных образований. Таких пожаров было 224 на площали 1362, 93 гектар, — сообщили в министерстве природы. — На втором месте — вина местного населения. По этой причине возникает 36, 6% пожаров, в НСО их было 146 на площади 1015, 78 гектар. На третьем месте в числе причин — гроза. По ее вине в Новосибирской области возник 21 пожар на площади 853, 30 гектар и составил 5, 3% от общего числа.

В министерстве также отметили, что в Новосибирской области за нарушение пожарной безопасности в лесах к административной ответственности привлечены 79 человек и наложено штрафов на 535 тысяч рублей.

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