«Ну, уволимся, а куда нам идти?»: в Новосибирске 20 работников объявили забастовку из-за невыплаченной зарплаты за полгода

20 человек уже несколько месяцев не ходят на работу. Фото: предоставлено Екатериной

В Новосибирске 20 работников объявили забастовку из-за невыплаченной зарплаты за полгода. Речь идет про АО «Гипросвязь-4».

- Задержки начались еще 8 лет назад. Тогда еще никто на это внимание не обратил. Сначала задержат, но потом все равно нагоняли упущенное и долгов никаких не было. Потом становилось все хуже и хуже. Долги по зарплате становились больше, а последние полгода вообще приходило по 5 тысяч, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина*, работница предприятия.

20 человек решили объединиться и объявить забастовку. Они написали заявления и больше не ходят на работу, пока им не выплатят долги.

- Многие не выдержали и написали заявление, что не выйдут на работу, пока им не вернут долг. Таких 20 человек. Причину задержек называют одну – якобы заказчики должны. Говорят, что как только получат деньги – рассчитаются с нами. Вот все сидят, ждут, - объясняет Екатерина. - Ну, а если уволимся, куда нам идти?

Как говорит сотрудница, они обращались в трудовую инспекцию, прокуратуру. Последние даже провели проверку.

- Установлено, что 137 работникам организации не выплачена заработная плата за март и апрель 2023 год. Размер задолженности превысил 11 миллионов рублей. Прокуратура внесла представление генеральному директору предприятия. По результатам его рассмотрения задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили в региональной прокуратуре.

При этом работники фирмы утверждают, что никаких выплат не получали.

*имя изменено

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