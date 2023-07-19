В Колыванском районе построят новую поликлинику и хирургический комплекс

Завершить строительство планируется за два года. Фото: Правительство НСО

В Колыванском районе Новосибирской области построят новую поликлинику и хирургический комплекс. Новые четырёхэтажные здания заменят старые, с двумя этажами.

В поликлинике будет инфекционное отделение, кабинеты лучевой и функциональной диагностики, кабинеты узких специалистов, а также дневной стационар на четыре койки. Завершат строительство до конца 2023 года.

В хирургическом комплексе планируют создать приёмно-диагностическое отделение, хирургию на 40 коек, реанимацию на семь больных. А также отделение рентгендиагностики, лабораторию, две операционные и актовый зал. Его планируется завершить к 2025 году.

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