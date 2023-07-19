В Колыванском районе построят новую поликлинику и хирургический комплекс

Завершить строительство планируется за два года. Фото: Правительство НСО
В Колыванском районе Новосибирской области построят новую поликлинику и хирургический комплекс. Новые четырёхэтажные здания заменят старые, с двумя этажами.
В поликлинике будет инфекционное отделение, кабинеты лучевой и функциональной диагностики, кабинеты узких специалистов, а также дневной стационар на четыре койки. Завершат строительство до конца 2023 года.
В хирургическом комплексе планируют создать приёмно-диагностическое отделение, хирургию на 40 коек, реанимацию на семь больных. А также отделение рентгендиагностики, лабораторию, две операционные и актовый зал. Его планируется завершить к 2025 году.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер