«Ради благоустройства»: в Новосибирске коммунальщики закрасили муралы художников в Нарымском сквере

Художники расписали будку на грант в 100 тысяч рублей. Фото: Предоставлено Асей Василовской

В Новосибирске коммунальщики закрасили муралы на трансформаторной будке в Нарымском сквере. Об этом сообщили создатели граффити:

Роспись была посвящена искусству кино. Фото: Предоставлено Асей Василовской

- Арт-будка не простояла года. 4 граффити было закрашено краской серого цвета. Гендиректор обслуживающей организации получил письмо от мэрии с просьбой «привести фасады тп в нормативное положение» (нормативное = серое). Причина: благоустройство сквера в 2024 году, - рассказала КП-Новосибирск куратор проекта Ася Василовская. - Я рада, что скверы станут лучше. Мне просто очень жаль бессонных ночей написания гранта, защиты, потраченных грантовых средств в размере 100 тысяч рублей, сил команды.

Работа была популярной, но не прожила и года. Фото: Предоставлено Асей Василовской

Авторами росписи стали художница Алена Ивашко (katana_wu) и ее ученики. Вице-мэр Анна Терешкова пояснила - речь шла о просьбе отремонтировать фасады электроподстанции.

- Сейчас мы готовим проект благоустройства Нарымского сквера и направили письма всем владельцам объектов с просьбой привести их в порядок. Здание трансформаторной подстанции нуждается в ремонте — речь шла об этом, но собственники решили его покрасить. Мы постараемся разобраться в этой истории и свяжемся с авторами работ, - сообщила КП -Новосибирск вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

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