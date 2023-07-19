В «Толмачево» полиция задержала буйного пассажира рейса Москва-Новосибирск

Пассажир устроил дебош на борту самолёта.
Фото: Надежда РЫЖКИНА
В Новосибирском аэропорту «Толмачёво» полиция задержала дебошира с рейса Москва-Новосибирск. Инцидент произошёл вечером во вторник, 18 июля.
- Командир воздушного судна доложил о дебошире на борту самолёта и попросил вызвать полицию в аэропорт прибытия, - сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».
В УТ МВД на транспорте по СФО случившееся пока не прокомментировали. КП-Новосибирск также отправила запрос в авиакомпанию S7 на борту которой случился инцидент.
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