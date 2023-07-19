Новосибирских грибников удивили шипастые «королевские опята»

Шипастый гриб удивил новосибирцев.

Жительница Новосибирска Лариса Филиппова поделилась в соцсетях фотографией необычного гриба с яркими шипами. Местные грибники быстро определили: на снимке «королевские опята» или Чешуйчатка золотистая.

— Да, похоже на чешуйчатку золотистую. Условно-съедобная — отваривают только шляпки. Ножка очень жесткая и на вкус горчит даже после термообработки, — рассказал опытный грибник Константин Зеленцов.

Женщина удивилась, встретив такой необычный гриб летом, а не осенью. По мнению других любителей тихой охоты, «королевские опята» действительно растут уже в июле.

Исследователи нашли в чешайчатке лектины, негативно воздействующие на желудок — не каждый выкрутит из земли такой шипастый причудливый гриб.

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