Нарушение при строительстве четырех поликлиник в Новосибирске выявили в прокуратуре. Фото: прокуратура НСО.

В Октябрьском районе Новосибирска прокуратура проверила строительство четырех поликлиник. В ходе проверки выявили нарушения. Речь о двух объектах на улицах Татьяны Снежиной и Пролетарской. Возводят их в рамках государственно-частного партнерства.

– Установлено, что частным партнером до сих пор не получено разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиник, степень их строительной готовности 73% и 81%., – сообщает прокуратура Новосибирской области.

Руководителю ООО «Седьмая концессионная компания» внесли представление об устранении нарушений.

В прокуратуре контролируют ход строительства поликлиник и его завершение.

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