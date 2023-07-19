Нарушение при строительстве четырех поликлиник в Новосибирске выявили в прокуратуре. Фото: прокуратура НСО.
В Октябрьском районе Новосибирска прокуратура проверила строительство четырех поликлиник. В ходе проверки выявили нарушения. Речь о двух объектах на улицах Татьяны Снежиной и Пролетарской. Возводят их в рамках государственно-частного партнерства.
– Установлено, что частным партнером до сих пор не получено разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиник, степень их строительной готовности 73% и 81%., – сообщает прокуратура Новосибирской области.
Руководителю ООО «Седьмая концессионная компания» внесли представление об устранении нарушений.
В прокуратуре контролируют ход строительства поликлиник и его завершение.
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