Под Новосибирском ликвидируют четыре несанкционированные свалки

Работы по ликвидации свалок стартовали 18 июля. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирской области начали ликвидировать четыре несанкционированные свалки. Работы стартовали 18 июля.

Ликвидацией занимается МУП «САХ». Общий объем запланированных к вывозу отходов составляет более 350 кубометров.

− Эта работа началась, и она уже дает определенные результаты, потому что сегодня мы видим, что действительно несанкционированные свалки начали убираться, − отметила глава Верх-Тулинского сельсовета НСО Майя Соболек.

Всего с начала работы в качестве регоператора специалисты МУП «САХ» выявили 26 свалок в Новосибирской области. Часть из них состояла из строительного мусора.

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